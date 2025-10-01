Lazio, Fuser sull'esonero di Baroni: "Aveva bisogno di più tempo per..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Intervistato ai taccuini di Tuttosport, Diego Fuser si è soffermato sulla situazione attuale del Torino. Parlando dell'esonero, avvenuto in estate, di Paolo Vanoli, l'ex centrocampista ha speso qualche parola anche su quello di Marco Baroni, che dopo una sola stagione alla Lazio è diventato il nuovo tecnico granata.

"Gli allenatori dovrebbero aver bisogno di più tempo per dare la propria impronta a una squadra. Un anno è troppo poco. E lo pensai anche per Baroni, quando dovette lasciare la Lazio sempre a giugno. Per una squadra non è semplice cambiare allenatore ogni anno e poi ripartire. Ogni volta si deve ricominciare daccapo. E si perde tempo, inevitabilmente".

