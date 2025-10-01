Torino, Sella: "Baroni è un buon allenatore ma non basta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà il Torino di Baroni il prossimo avversario della Lazio in campionato. Una sfida cruciale per il tecnico granata che arriva alla sfida dell'Olimpico dopo due ko pesanti che hanno fatto diventare la sfida contro la squadra di Sarri cruciale per il suo futuro.

Sul tema ecco le parole di Ezio Sella ai microfoni di TMW Radio: "Ho visto qualcosa di diverso nelle ultime partite. Non gioca coralmente come ci ha sempre abituato, anche alla Lazio. Forse dipende anche dalla rosa. Per me è un buon allenatore, ma non basta. Devi avere anche dei giocatori che possono farti la differenza. E 'arrivato al Torino in un momento sbagliato".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.