Lazio, Agostinelli: "Contro il Torino mi aspetto ancora il 4-4-2". E su Belahyane...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio era chiamata a rialzare la testa e a dare una risposta importante dopo il ko nel derby. La squadra di Sarri lo ha fatto, nonostante la piena emergenza a centrocampo, rifilando tre gol al Genoa grazie a Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. In vista della sfida contro il Torino il tecnico biancoceleste dovrà comunque far fronte a molte assenze e per questo, per Andrea Agostinelli, potrebbe scegliere di utilizzare nuovamente il 4-4-2.

"Quello della Lazio non è mai stato un problema di natura tattica, la cosa principale era riportare in campo lo spirito e la fame che abbiamo visto con il Genoa ed anche nel derby. Il modulo con una punta in più ha aiutato ad essere più pericolosi, ma è lo spirito che fa la differenza. Non siamo fuori da nessuna crisi, servono ulteriori conferme, ma ho visto una squadra salita di tono anche dal punto di vista fisico".

"A Marassi abbiamo avuto la conferma che quanto tieni il pallone non incide tanto. La cosa fondamentale è dare sempre la sensazione di poter far male all’avversario. Mi sembra che in tal senso la Lazio stia crescendo. Anche nel derby c’era stato un grande miglioramento. Una crescita, poi, confermata lunedì".

"La prova di Basic e Cataldi è importante perché stimola anche i cosiddetti titolari. Vincere anche senza Guendouzi e Rovella equivale ad una scossa per tutti. Aggiunge stimoli e motivazioni a tutto lo spogliatoio".

"Contro il Torino credo che Sarri sia orientato a confermare il 4-4-2. Potrei dubitare quando torneranno Guendouzi e Rovella, ma non per il solo rientro di Belahyane. Tra l’altro, non so quanta fiducia abbia Sarri in quest’ultimo. Forse un ragionamento sull’equilibrio della squadra Sarri lo farà in virtù del rientro di Tavares, visto che lo considera più offensivo di Pellegrini", queste le sue parole a Radiosei.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.