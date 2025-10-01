UFFICIALE - Lazio, nuova partnership con ABCVIP: il comunicato

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La S.S. Lazio annuncia la firma di un nuovo accordo di partnership con ABCVIP, tra le piattaforme di intrattenimento online più affermate a livello internazionale, che diventa così Official Regional Partner South East Asia del Club.

Attraverso questa collaborazione, S.S. Lazio e ABCVIP svilupperanno contenuti esclusivi e attività di fan engagement dedicate ai tifosi del Sud-Est Asiatico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Club in un’area strategica e in costante crescita in termini di appassionati di calcio.

La partnership, circoscritta al mercato del Sud-Est Asiatico, è pienamente conforme alle normative vigenti in Italia e non comporta in alcun modo la violazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazioni".