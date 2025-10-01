Lazio - Torino, tegola per Baroni: infortunio per Ismajli

Il Torino con la sfida contro la Lazio alle porte perde Ardían Ismajli. Il difensore, uscito anzitempo lunedì contro il Parma, ha riportato una distrazione muscolare alla coscia. "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Ardían Ismajli hanno evidenziato una distrazione parziale del muscolo semitendinoso della coscia destra. L’infortunio del difensore verrà rivalutato nei prossimi giorni" si legge nella nota del club granata.

