Champions League | Beffa Juve, primo successo per il Napoli. Il Psg passa a Barcellona

© foto di www.imagephotoagency.it

Seconda giornata di Champions League in archivio ed è una serata che sorride solo a metà alle italiane. Secondo pareggio consecutivo per la Juve di Tudor contro il Villarreal. Mikautadze sblocca il match ma nella ripesa prima Gatti in rovesciata e poi Conceicao completano la rimonta. Nel finale arriva però la beffa con il gol dell’ex Veiga che fissa il punteggio sul 2-2. Primo successo invece per il Napoli di Conte che si impone per 2-1 sullo Sporting Lisbona con la doppietta di Højlund e in mezzo il rigore trasformato da Luis Suarez.

Il big match tra Barcellona e Psg lo vince la squadra di Luis Enrique che ribalta il vantaggio iniziale di Ferran Torres con le reti di Mayulu e Gonzalo Ramos.

Vittoria anche per il Qarabag, che si impone per 2-0 sul Copenhagen, e del Newcastle che cala il poker all’Union SG. Vince anche il Dortmund che si impone per 4-1 sull’Atletico Bilbao mentre l’Arsenal vince per 2-0 sull’Olympiakos grazie alle reti di Martinelli e Saka.

Pareggio inaspettato quello del City contro il Monaco con la doppietta di Haaland da un lato e le reti di Teze e Dier su rigore dall’altro. Pari per 1-1 anche tra il Bayer Leverkusen e PSV.

