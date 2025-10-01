Lazio, De Biasi: "Il modulo? Solo numeri. Quello che fa la differenza è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il tecnico Gianni De Biasi ha detto la sua sulla questione moduli in casa Lazio, prima di proiettarsi alla partita contro il Torino.

“Se ci focalizziamo sui numeri facciamo poca strada. I numeri sono fatti per dare qualche ragguaglio per chi vede la partita non con gli occhi dell’allenatore. Quello che conta oggi sono i principi che oggi adotta una squadra. La riaggressione è quella che fa la differenza. Il problema principale è che ogni partita ha un tema diverso e non sempre si può giocare come è stata preparata. Sarri cerca di applicare i propri concetti ai giocatori cercando di valorizzare le loro caratteristiche”.

LAZIO-TORINO - “Penso sia presto per mettere in discussione Baroni che l’anno scorso non ha potuto coronare un’ottima stagione per il finale. A volte la Lazio con lui ha lasciato a bocca aperta. Non capisco tutta questa perplessità. Sicuramente la situazione non aiuta i calciatori. Baroni conosce molto bene la Lazio e quindi non farà fatica a preparare la partita. Il risultato di Genova conta tantissimo, è la miglior medicina per una squadra che ha iniziato con qualche difficoltà”.

