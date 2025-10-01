Torino, Fattori su Baroni: "La squadra non è adatta, non può fare miracoli"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo appena cinque giornate la panchina di Marco Baroni è già in bilico. Appena un successo, quello contro la Roma, e due ko consecutivi che hanno spinto la società granata a fare riflessioni sul futuro del tecnico che, con molta probabilità, si giocherà tutto nella sfida proprio contro la Lazio.

Sul tema ecco le parole di Sauro Fattori ai microfoni di TMW Radio: "Baroni è un ottimo allenatore, avrà sbagliato anche lui ma ha trovato un ambiente che vorrebbe giustamente fare qualcosa ma la squadra non è adatta. Non può fare i miracoli Baroni".

