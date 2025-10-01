Lazio, Giordano: "Sarri non deve cambiare. Serve..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, l'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano ha detto la sua sulla possibilità che Sarri cambi modulo durante la stagione e sulla situazione di Isaksen e Pellegrini.

"Spero che Sarri non cambi perché nel DNA della Lazio c'è questo modo di giocare. Non sapendo palleggiare serve verticalizzare e se ti focalizzi sui punti di riferimento in avanti ce la fai. Non sei in grado di dettare i ritmi, è una squadra istintiva".

INFORTUNI - "Se Pellegrini ha una piccola distorsione ce la può fare. Mi auguro che possa giocare, altrimenti non avresti nemmeno un'alternativa a Tavares, soprattutto per l'allenatore che è passato dall'avere troppo all'avere poco in tutti i reparti. Il ritorno di Isaksen in campo? Tutti devono lottare sempre per il posto a prescindere dalla presenza di un'alternativa o no. Sarebbe un suicidio non far giocare Cancellieri Sabato prossimo anche se penso che Isaksen sia migliore, e se continua a fare certe prestazioni per il danese diventerà difficile".

