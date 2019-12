Cagliari - Lazio, Caicedo: "Che valore questa vittoria! Scudetto? Il campionato è lungo..."

La Lazio non si ferma davanti a niente e nessuno. I biancocelesti vincono ancora, anche a Cagliari, anche quando tutto sembrava perso. I sardi passano in vantaggio, ma non fanno i conti con una Lazio irriducibile che ha la forza di rimontare la partita e di vincere per 2-1. Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato proprio Caicedo, l'autore della rete decisiva nel finale: "Dopo la vittoria col Sassuolo avevo detto che questa squadra aveva imparato molto dal passato. C'è stato un altro mio gol e di questo sono contento: il nostro gruppo merita tutto questo. Il Cagliari è la rivelazione del campionato, questo campo era difficile da espugnare, quindi ha più valore questa vittoria. Dobbiamo pensare partita dopo partita, bisogna continuare così ma non voglio parlare di Scudetto".



Poi a Lazio Style Channel: "Penso che farmi trovare pronto sia il mio lavoro. Ringrazio Dio per l’opportunità anche oggi. La squadra ha fatto una grande partita contro una squadra forte e intensa come il Cagliari. Stanno lottando per l’Europa anche loro, sapevamo sarebbe stata difficile, ma abbiamo fatto bene fino alla fine. Cosa è successo negli ultimi minuti? Questo è frutto del lavoro del mister e dello staff, di quello che fanno in settimana. Quest’anno stiamo dimostrando di avere quella cattiveria che c’è mancata due anni fa. Siamo più maturi, la nostra mentalità è cambiata. Questa vittoria vale oro e l’abbiamo confermato. Abbiamo sofferto e fatto una partita da squadra. Adesso pensiamo alla Supercoppa. Ce la giochiamo, siamo una squadra che vuole vincere anche la prossima. Sarà una bella partita, abbiamo le nostre chance di farcela. La classifica? Dobbiamo continuare così, è ancora lunga. Guarderemo partita dopo partita, ognuna di queste sarà una finale. Bisogna rimanere umili ma è sotto gli occhi di tutti che stiamo facendo una grande stagione. Ogni squadra ha la sua ambizione. Il nostro obiettivo è la Champions, ma ci sta che la gente parli di Scudetto. Noi siamo coscienti che è ancora lunga".

Articolo pubblicato il giorno 16/12/19 alle ore 23:00