Calciomercato, anche l’Inter su Kim Min-jae: duello aperto con il Napoli

CALCIOMERCATO - C'è grande traffico in Serie A per quanto riguarda i difensori. Koulibaly e de Ligt hanno salutato il nostro campionato, direzione Chelsea e Bayern Monaco, Skriniar è corteggiatissimo dal PSG, Bremer, invece, è destinato a restare in Italia ma con una maglia diversa da quella granata. La Juve ha sorpassato l'Inter nella corsa al brasiliano e i nerazzurri iniziano a guardarsi intorno per cercare alternative. Come riporta Il Corriere dello Sport, Marotta avrebbe messo gli occhi su Kim Min-jae, difensore coreano del Fenerbahce che piace anche al Napoli. È iniziato dunque il duello tra nerazzurri e partenopei con questi ultimi che potrebbero farsi da parte e virare su altri profili. Nella lista dei desideri di De Laurentiis, infatti, c'è anche Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e che gradirebbe il trasferimento in un'altra big. Sul centrale classe 1988 c'è anche il Torino di Juric.