Calciomercato Lazio | Fares attende il Bologna, Thiago Motta: "La società..."

CALCIOMERCATO LAZIO - L'occasione targata Mohamed Fares fa gola e non poco alla Lazio e a quel che potrebbe portare in caso di una possibile cessione. Dopo la partita di giovedì, il Bologna ha chiesto informazioni per Fares ma di fatto, ancora non si è concretizzato niente. Così, alla vigilia della sfida contro la Cremonese, il tecnico rossoblù Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul mercato: "Se ho parlato col presidente Saputo? La società sa dove può migliorare e stiamo cercando di calcare la strada che abbiamo già condiviso. Io sono felice lo stesso aldilà del mercato che spero finisca il prima possibile così da concentrarci al 100% su quello che vogliamo ottenere".