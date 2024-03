Calciomercato Lazio | Felipe, rinnovo o addio? Ora si decide. E Tudor...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe corre e suda per la Lazio, per ora conta il presente, anche se il futuro resta un tema caldo. Tudor apprezza molto il brasiliano, lo vede soprattutto come trequartista, ma lo sta provando anche come quarto nel 3-4-2-1, anche a sinistra, a piede invertito quindi, con possibilità d’entrare dentro al campo e creare, in stile Joao Cancelo. Fosse per Tudor, insomma, Felipe Anderson farebbe parte della Lazio di oggi e di domani. Ma per far sì che questo accada, serve il rinnovo. Il contratto dell’ex West Ham scade tra tre mesi, i colloqui tra il club e la sorella-agente del giocatore sono ripresi nei giorni scorsi: all’entourage è stata riferita l’opinione di Tudor sul ragazzo e la possibilità ancora viva di rinnovare il contratto fino al 2028, prospettando anche un futuro in società a quello che diventerebbe un giocatore simbolo della Lazio.

RISPOSTE - Lotito e Fabiani chiedono risposte chiare, incontrovertibili, fuori e dentro il campo. Lo spettro juventino è ancora presente, l’occasione di prendere a parametro zero un giocatore come Felipe Anderson ingolosisce Giuntoli che, però, ancora non ha affondato il colpo. Anderson non ha sciolto le riserve, è focalizzato sul campo, ma è evidente che a breve dovrà dare una risposta alla Lazio. Il club biancoceleste sente ancora possibile il rinnovo, c’è cauto ottimismo, per Anderson si derogherebbe anche al progetto di rinnovamento che sta attuando la società e che Lotito e Fabiani vogliono continuare in estate. Del resto Felipe Anderson, che sta per compiere 31 anni (il 15 aprile prossimo), rimane un professionista esemplare, lo testimoniano le 138 presenze consecutive nella gestione Sarri. La Lazio ora però chiede una risposta, Felipe per ora pensa a darle sul campo, già contro quella Juve che lo corteggia. Scherzi del destino...

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 26/03