Calciomercato Lazio | Nuovi contatti Roma-Atletico per Raspadori: i dettagli

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani faranno di tutto per portare Raspadori alla Lazio, per Sarri è la prima e unica scelta ma l’operazione è in salita. Infatti, nemmeno la Roma è sicura di riuscirci, motivo per cui ha iniziato a mettere pressione al ragazzo, e non si esclude che l’attaccante rimanga all’Atletico.

Giacomo si è preso ancora del tempo; come riporta la Gazzetta dello Sport, vuole riflettere a fondo sulla prossima destinazione dopo appena sei mesi in Spagna. La Roma si dice ottimista dopo i colloqui avuti fino a ieri con l’entourage del giocatore, ma la sua convocazione per la Supercoppa spagnola sembrerebbe dire altro, rimandando così la risposta definitiva almeno fino al 12 gennaio.

Il ds Massara ha già un accordo con l’Atletico per circa 20-22 milioni (prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 18,5 con una penale che lo rende quasi un obbligo). Ciò che manca è quindi la quadratura col giocatore. Su di lui, oltre la Lazio c’è anche Atalanta e Napoli, ma Massara non aspetterà all’infinito il giocatore.