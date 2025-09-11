Calciomercato | Vlahovic via a parametro zero? Un club di Serie A fiuta l'affare
Si è conclusa da pochi giorni la finestra estiva di calciomercato, ma alcune situazioni sono da tenere d'occhio in vista di quella dell'anno prossimo. Dusan Vlahovic, con il contratto in scadenza nel 2026, sembrava a un passo dal lasciare la Juventus e trasferirsi al Milan. Avrebbe ritrovato Allegri, ma a questo punto è più probabile che incontri Chivu l'estate prossima.
Infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, anche l’Inter starebbe seguendo da vicino la situazione dell'attaccante serbo, che potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione. Nonostante un’eventuale annata positiva, il rinnovo con i bianconeri appare complicato. L’Inter, però, per affondare il colpo dovrebbe prima alleggerire il reparto offensivo con la cessione di un big, considerando l’attuale stipendio del serbo, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.
