Caos in USA: morto l'attivista Charlie Kirk, ucciso da un colpo di arma da fuoco

Tragedia in Utah. È morto il 31enne Charlie Kirk, attivista di destra e alleato di Donald Trump, molto famoso e conosciuto soprattutto tra i giovani. Durante il suo ultimo evento in pubblico sul campo della Utah Valley University... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > CHARLIE KIRK MORTO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.