Cattelan e le dieci maglie più belle della storia del calcio: ce n'è una della Lazio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'ultima puntata di Sciuscià, newsletter di Cronache di Spogliatoio, è intervenuto Alessandro Cattelan a cui è stato chiesto un parere sulle dieci maglie più belle della storia del calcio. La prima, secondo i gusti del conduttore, è quella dell'Inter 1992/93, seguita da quella di Dennis Bergkamp dell'Arsenal e quella della Sampdoria nella stagione 1990/91. Dopodiché troviamo quella di Gianluca Vialli al Chelsea nel 1996/97, di David Beckham al Manchester United 2000/01 e, per la stessa stagione, quella di Benny Carbone all'Aston Villa.

È poi il turno di Batistuta con la Fiorentina 1997/98 e quello del Borussia Dortmund dello stesso anno, prima di arrivare a una conoscenza biancoceleste: Juan Sebastian Veron nell'anno dello Scudetto. Dice Cattelan: "Veron 23 era il calcio. Le sue sventagliate, i suoi cambi di campo. Quanti ne abbiamo provati sui campi? Tralasciando quanti ce ne sono riusciti. Quella maglia è straordinaria, anche se è bellissima anche quella Umbro". A chiudere la classifica, quella della Nazionale del 1996.