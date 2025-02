Comincia da Poggio Bustone "E penso a te", il 125º in Tour a casa di Battisti

Siamo al 5° giubileo, 125 anni fa quei 9 atleti in piazza della libertà, mai avrebbero pensato di dare vita a quella che oggi è la più grande e antica polisportiva d’Europa, capace di insegnare lo sport all’Italia intera e non solo.



Centinaia di migliaia di atleti hanno indossato la casacca biancoceleste portando a Roma titoli Olimpici-Mondiali-Europei e Italiani, varcando dei confini inimmaginabili e molti sconosciuti ai tantissimi tifosi della Lazio.



“E penso a te” materializza quei successi in una manifestazione Itinerante che da Marzo a Giugno, attraverso una mostra di cimeli, fotografie e video faranno riassaporare al visitatore la storia, il clima e le emozioni di 125 anni di storia, con le sezioni della polisportiva presenti a mostrare i valori che lo sport insegna ai nostri giovani.

Ex Atleti, testimoni, scrittori saranno a disposizione del pubblico nelle SEI sedi della mostra per rivivere insieme quell’atmosfera unica colorata anche dal 25° anniversario dello scudetto del 2000 nel calcio.



La mostra che si svolgerà a Poggio Bustone-Sermoneta-Caprarola-Roma-Tivoli-Vico nel Lazio, sarà curata dalla Lazio con i Tifosi e associazioni Locali, assieme al museo www.maglielazio.it e dal Centro Studi nove Gennaio millenovecento, associazioni leader del settore che proporranno in maniera inedita le gesta dei campioni in biancoceleste.



Il programma delle singole tappe sarà specificatamente dettagliato dagli organizzatori sulla loro pagina Facebook.

“E penso a TE”