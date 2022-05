Commisso, stoccata alla Roma: “Spesi 140 milioni per un punto in più”

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Rocco Commisso presidente della Fiorentina, durante una conferenza stampa si è lasciato andare ad alcune considerazioni riguardo la stagione appena trascorsa della Roma. Ben 140 milioni la cifra investita dalla squadra giallorossa per rinforzare la rosa. Commisso ha dichiarato: "Sulla Roma ho letto molti giornalisti famosi del grande lavoro della Roma: sono arrivati in Italia e sono andati dal sesto al settimo posto, quest'anno sono arrivati a un punto da noi, spendendo 10 milioni lordi per Mourinho e hanno speso 140 sul mercato estivo e alla fine sono arrivati sopra solo di un punto. Il nostro è stato un successo fenomenale. C'è molto di essere orgogliosi e molto poco critici".