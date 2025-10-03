Como, parla il diesse Ludi: "Contro la Lazio siamo stati incredibili..."

In conferenza stampa il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato dell'inizio di stagione della squadra di Fabregas, tornando anche sulla vittoria all'esordio contro la Lazio. Di seguito le sue parole

"Il nostro obiettivo è focalizzarci su questa squadra. Io sono orgoglioso di questo inizio di campionato, la partita con la Lazio è stata incredibile, anche a Firenze, col Genoa grande partita. A Bologna per me abbiamo fatto una partita vera. Maturi. Io sono soddisfatto, poi normale che da luglio-agosto ad oggi la squadra ha margini di miglioramento nelle letture situazionali. Dentro la partita a volte manchiamo in alcune letture dei momenti quando bisogna ottimizzare. Ma è figlia del fatto che siamo esuberanti, giovani".

