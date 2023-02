Conference League | Lazio, oggi i sorteggi degli ottavi: tutti i dettagli

La Lazio conoscerà oggi la sua prossima avversaria negli ottavi di finale di Conference League. Dopo aver eliminato il Cluj, i biancocelesti sono proiettati sul sorteggio di Nyon in programma oggi alle 13. La squadra di Sarri non sarà testa di serie quindi i pericoli principali da evitare sono sicuramente Villarreal e West Ham. Stesso discorso per la Fiorentina, altra italiana ancora in gara e che è nelle stesse condizioni dei biancocelesti. Gli ottavi sono previsti per il 9 e il 16 marzo, anche se la Lazio cambierà la data del match d'andata come vi spiegheremo più avanti. Ecco i dettagli del sorteggio direttamente dal sito ufficiale:

• Le otto vincitrici della fase a gironi sono designate come teste di serie; le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta come non teste di serie.

• Le vincitrici dei gironi giocheranno il ritorno in casa.

• I club della stessa federazione non possono essere sorteggiati l'uno contro l'altro.

• Ulteriori ed eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio

Lazio che quindi giocherà la prima gara in casa e anticiperà il match a martedì 7 marzo. Questo perché anche la Roma è impegnata in casa nel primo round degli ottavi di Europa League. Giocando entrambe all'Olimpico, non essendo possibile la contemporaneità e dovendo passare 48 ore tra un match e l'altro, una delle due doveva cambiare data. I giallorossi avendo il ranking migliore mantengono la data originale, tocca quindi alle aquile anticipare. Gli orari dei match, che saranno comunicati successivamente, saranno sempre le 18:45 e le 21

Ecco le squadre ammesse al sorteggio:

TESTE DI SERIE

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

VINCITRICI PLAY OFF

Anderlecht (BEL)

Basilea (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Sheriff (MDA)

Lalaziosiamonoi.it seguirà live il sorteggio con la diretta scritta e sui nostri social. L'inizio della cerimonia è fissato per le ore 13:00 e in tv il sorteggio sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming su Sky Go, sulla piattaforma Now, sul sito ufficiale della Uefa e su Uefa.tv.