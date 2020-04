Coronavirus / Il PD propone la Covid-tassa per un gettito da 1,3 miliardi

Il Partito Democratico ha proposto una nuova tassa in tempo di epidemia da coronavirus. La "Covid-tassa", proposta dal gruppo Pd della Camera con il pieno assenso del partito, propone una tassa per i redditi superiori a 80.000 e che saranno utilizzati per un contributo di solidarità ai nuovi poveri italiani. Un'imposta dalla quale ci si aspetta un gettito di 1,3 miliardi. "La somma versata sarà deducibile e andrà da alcune centinaia di euro fino a decine di migliaia per redditi superiori al milione. Ci sono famiglie che in questi giorni non hanno risorse sufficienti per provvedere all'acquisto nemmeno dei beni di prima necessità: c'è un rischio povertà per un ulteriore milione di bambini. Un primo intervento è stato messo in campo dal governo che ha stanziato 400 milioni di euro perché i Comuni possano cominciare a dare risposte. Tutti i Sindaci, di ogni appartenenza politica, segnalano la grande quantità di richieste che vengono presentate da famiglie in difficoltà. La somma versata, rispettando i criteri di progressività sanciti dalla nostra Costituzione, sarà deducibile e partirà da alcune centinaia di euro per le soglie più basse fino ad arrivare ad alcune decine di migliaia di euro per i redditi superiori al milione. Il gettito atteso è pari ad un miliardo e trecento milioni annui. Ad uno strumento del genere, oggi sicuramente necessario, si è già fatto ricorso in passato da governi di diverso colore"​​, hanno specificato Graziano Delrio e Fabio Melilli.

