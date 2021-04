Covid | L'ex Lazio Berisha ricorda i giorni difficili: "Per la prima volta sono andato in ospedale"

Etrit Berisha è stato uno dei giocatori in Italia a contrarre il Covid-19. A dicembre scorso il portiere della SPAL, che in passato ha vestito la maglia della Lazio, è stato ricoverato in ospedale. Nella conferenza stampa di oggi l'albanese ha raccontato come ha vissuto quei giorni difficili: "Quello è stato un momento difficile per tutti, soprattutto per me. Per la prima volta sono andato in ospedale e c’era molta tristezza nel vedere le persone in corridoio che chiedevano aiuto. Ho visto persone che facevano fatica a respirare. Adesso sembra che ci sia una luce grazie alle vaccinazioni e per questo siamo molto contenti. Non vogliamo più tornare indietro”.

QATAR 2022 - "Miracolo qualificazione ai Mondiali con l'Albania? Ci crediamo tantissimo. Abbiamo un gruppo con ragazzi che giocano ad altissimi livelli. Abbiamo un girone con squadre difficilissime ma il nostro obiettivo è quello di qualificarci alla fase finale. Reja? Anche lui è un ex spallino, lui è veramente innamorato di Ferrara e della SPAL. Lui sa tutto e segue tutto, mi parla molto bene della città e si vede che ci tiene tanto”.