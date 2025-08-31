Cucchi: "Un'altra Lazio rispetto a Como, molto 'sarriana'..."
Un esorido casalingo perfetto quello della Lazio che cancella la brutta sconfitta di Como e, contro il Verona, torna a vincere all'Olimpico. Una prestazione perfetta quella della squadra di Sarri in gol con Guendouzi, Zaccagni, Castellanos e Dia.
Sulla sfida ecco il pensiero di Riccardo Cucchi: "Un'altra Lazio rispetto a Como. Veloce, aggressiva, con un ottimo giro palla. Molto "sarriana". Ottima prestazione".
