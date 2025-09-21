"È il giorno del derby": la Lazio suona già la carica sui social! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"È il giorno del derby". Non serve dire nient'altro per aumentare l'adrenalina e una sana ansia nei tifosi della Lazio in vista della stracittadina contro la Roma. Nel giorno del match, a poche ore dal fischio dell'arbitro che darà il via alla partita, è stato condiviso sui profili social biancocelesti il consueto post che precede ogni sfida. Questa volta - certamente - non una sfida come un'altra. E il numero di commenti e like che ha già ricevuto il video ne è (l'ennesima) conferma.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.