Effetto Kamada, la Lazio fa impazzire i giapponesi: sui social è partito l'assalto

Il mercato della Lazio ha subito una scossa e a darla è stato Daichi Kamada, secondo acquisto in questa sessione. Il centrocampista ex Eintracht è sbarcato nel pomeriggio di ieri nella Capitale e oggi si è sottoposto alle visite mediche di rito. L'ultimo step prima di apporre la firma al contratto che lo ha reso ufficialmente un giocatore biancoceleste. Ora è pronto per iniziare la sua avventura con l'aquila sul petto e i tifosi non aspettano altro. Desiderosi di vedere in azione il loro ‘samurai, ma non sono gli unici. La curiosità cresce sempre di più anche in Giappone e l’assalto dei connazionali ai profili social ufficiali della società ne è la prova. In questi due giorni, tantissimi supporter nipponici hanno scelto di seguire gli account Twitter e Instagram per sfogliare foto e video delle aquile. Affascinati e esaltati all’idea che uno degli interpreti più forti della loro nazionale possa vestire la maglia di una delle squadre più importanti della Serie A e disputare un campionato altrettanto ambizioso. L’effetto Kamada è stato fortissimo, d’impatto sia in Italia sia nel Sol Levante. Ed è solo l’inizio.

