Europa e Conference League, in campo le italiane: il programma completo

Archiviata la seconda giornata di Champions League, il calcio europeo non si ferma. Oggi, infatti, andranno in scena le gare valide per il secondo turno dell'Europa League, con la Roma e Bologna che ospiteranno rispettivamente Lille e Friburgo. Non è tutto, perché in giornata prenderà il via anche la Conference League, che vedrà la Fiorentina impegnata in casa contro i cechi del Sigma Olomuc. Di seguito il programma completo con tutte le partite.

EUROPA LEAGUE

Panathinaikos - Go Ahead Eagles, ore 18:45

Roma - Lille, ore 18:45

FCSB - Young Boys, ore 18:45

Ludogorets - Betis, ore 18:45

Viktoria Plzen - Malmo, ore 18:45

Fenerbahce - Nizza, ore 18:45

Bologna - Friburgo, ore 18:45

Brann - Utrecht, ore 18:45

Celtic - Braga, ore 18:45

Nottingham Forest - Midtjylland, ore 21:00

Lione - Salisburgo, ore 21:00

Genk - Ferencvaros, ore 21:00

M. Tel-Aviv - Dinamo Zagabria, ore 21:00

Sturm Graz - Rangers, ore 21:00

Celta Vigo - Paok, ore 21:00

Porto - Stella Rossa, ore 21:00

Feyenoord - Aston Villa, ore 21:00

Basilea - Stoccarda, ore 21:00

CONFERENCE LEAGUE

KuPS - Drita, ore 18:45

Lech Poznan - Rapid Vienna, ore 18:45

Zrinjski Mostar - Lincoln, ore 18:45

Omonia - Mainz, ore 18:45

Rayo Vallecano - Shkendija, ore 18:45

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans, ore 18:45

Noah - Rijeka, ore 18:45

Dinamo Kiev - Crystal Palace, ore 18:45

Lausanne-Sport - Braidablik, ore 18:45

Sparta Praga - Shamrock Rovers, ore 21:00

Rakov Czestochowa - U Craiova, ore 21:00

Shelbourne FC - Hacken, ore 21:00

Fiorentina - Sigma Omoluc, ore 21:00

NK Celje - AEK, ore 21:00

Legia Varsavia - Samsunspor, ore 21:00

AEK Larnaca - AZ Alkmaar, ore 21:00

Aberdeen - Shakhtar Donestk, ore 21:00

Slovan Bratislava - Strasburgo, ore 21:00



