Eva Henger rivela: "C'è anche un po' di Lazio nel mio primo film"
06.11.2025 22:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Lunedì 3 novembre è andato in scena il primo ciak della nuova avventura di Eva Henger, che debutta ufficialmente dietro la macchina da presa con "Quella brava ragazza", il suo primo film da regista. Un progetto nato da un sogno coltivato nel tempo e finalmente diventato realtà. L'ex modella e attrice ungherese ha firmato anche la sceneggiatura di un dramma che intreccia mistero, introspezione e temi sociali. E dopo qualche giorno di riprese, Eva si è raccontata. Dalle emozioni dei primi giorni di set al legame speciale con la sua troupe, fino al curioso omaggio alla Lazio e a Pedro...