Ex Lazio | Almeyda racconta: "Quando ero all'Inter volevo lasciare il calcio"

Tempo di rivelazione importanti per Matias Almeyda. L'ex centrocampista della Lazio, ora allenatore del Siviglia, come riportato da tycsports, ha spiegato di aver pensato di ritirarsi quando giocava nell'Inter perché soffriva di depressione. Queste le sue parole: “Sono andato dall'Inter e gli ho detto che non volevo più giocare. Avevo ancora due anni di contratto, ma la mia vita è sempre stata così. Quando un giocatore si ritira, poi, il giorno dopo il telefono smette di squillare e gli amici scompaiono. Mentre giochi sei una banca, tutti ti chiedono soldi e ti circondano. È successo a me ed è successo anche a Maradona, che era il migliore di tutti".

