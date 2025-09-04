Ex Lazio | Felipe Anderson si prende (finalmente) il Palmeiras: ora i tifosi lo acclamano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era iniziato nel migliore dei modi il ritorno in patria di Felipe Anderson. Il calciatore brasiliano, dopo l'avventura alla Lazio, ha scelto di sposare il progetto Palmeiras, rifiutando anche proposte più allettanti e competitive in Europa. Una scelta familiare, ma forse anche di cuore, per i colori biancocelesti.

In Brasile, le cose sono partite lentamente. Molto lentamente. Il primo anno di Felipe Anderson al Palmeiras è stato ricco di alti e bassi, ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato. Infatti, l'ex Lazio inizia a essere incisivo: è partito titolare nelle ultime quattro partite dell'Alviverde, giocando un ruolo chiave contro il Botafogo, segnando il gol della vittoria, e fornendo prestazioni convincenti contro Sport Recife e Corinthians.

Felipe ha riconquistato il posto da titolare nel Palmeiras e ha ricevuto gli elogi del pubblico e da Abel Ferreira, il suo allenatore: "Alcuni giocatori saranno distrutti, altri non ce la faranno, si arrenderanno e dovremo lasciarli andare. E altri, dopo essere stati distrutti, si riprenderanno, come Felipe Anderson. Per la prima volta, ha ricevuto una standing ovation quasi totale. Ci è voluto un anno...", queste le parole di Ferreira sull'ex Lazio dopo la vittoria contro lo Sport Recife.

