Ex Lazio | Luis Alberto ritrova Milinkovic e il suo vecchio staff: "Che bei ricordi!" - FOTO

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una partita nel segno della Lazio. Nell'ultima gara di AFC Champions League si sono affrontati l'Al-Hilal e l'Al Duhail, con Simone Inzaghi, tutto il suo staff e Sergej Milinkovic-Savic da una parte e Luis Alberto dall'altra. Dopo il triplice fischio proprio alcuni ex biancocelesti si sono ritrovati negli spogliatoi, come si vede in una storia su Instagram pubblicata dallo spagnolo: "Che bei ricordi mi vengono con questo gruppo!", si legge nello scatto con il suo ex compagno, Fabio Ripert, Claudio Spicciariello ed Enrico Allavena. Di seguito la foto.

