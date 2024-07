Figc, Gravina: "Il calcio non ha bisogno di numeri ma di risolvere i problemi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A margine del Consiglio Federale che si è svolto nella giornata odierna il presidente della Figc Gabriele Gravina ha espresso alcune considerazioni ai microfoni dei cronisti presenti: "Rispetteremo il primo incipit dell’emendamento Mulé, ovvero nel rispetto nelle norme sportive. Per me non cambia nulla, quello che ho detto dal primo momento rimane. La mia riserva si scioglierà quando si chiuderanno dei cicli e le nuove regole del gioco".

"Non vedo tensioni nella nuova configurazione numerica, lo dico con la massima serenità, qualcosa non dipenderà solo dalla nostra volontà ma anche da blocchi legislativi, su tutti la legge Melandri. Il calcio italiano non ha bisogno di numeri ma della disponibilità a risolvere i problemi principali. Non è sufficiente ciò che può fare il presidente federale e il consiglio, alcune componenti devono capire che quando si fa parte di un insieme e un collettivo bisogna dare un contributo", ha concluso.