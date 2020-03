Foggia: "Con la Lazio tra i momenti più belli. Era una grande squadra"

Vestire la maglia della Lazio è per molti motivo di vanto. Intervistato da Cagliarinews24, Pasquale Foggia ha ricordato il suo passato biancoceleste: "Momenti migliori della mia carriera? Sono diversi, dall’anno in cui ci salvammo ad Ascoli a quello della salvezza storica con la Reggina di Mazzarri, in cui partivamo con una grossa penalizzazione. Poi gli anni con la Lazio in cui abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa: ho assaporato una grande squadra per tanti anni. Anche l’anno della promozione in Serie A alla Sampdoria. I ricordi positivi sono tanti».

