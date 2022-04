Genoa - Lazio, Giordano: "La ferocia sarà determinante"

Fonte: Radiosei

"Mentalmente la Lazio deve prepararsi ad una partita da ‘spada’ e non da ‘fioretto’". Bruno Giordano ha presentato Genoa - Lazio, partita in programma domenica alle 12:30 a Marassi. L'ex attaccante, intervenuto a Radiosei, ha continuato: "Non sarà una partita molto tecnica o tattica, bisogna calarsi nella realtà in cui la ferocia diventa determinante. Corsa e grande intensità, queste sono le armi del Grifone. Hanno vinto due partite su trentuno, questo la dice lunga sull’organico. Attenzione però, perché nelle ultime partite spesso si azzera tutto e le motivazioni diventano veramente determinanti”.