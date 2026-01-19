GOSSIP | Pamela Camassa: ecco il nuovo amore dopo Filippo Bisciglia
19.01.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Dopo mesi di rumors, ora è arrivata l’ufficialità. Dopo la chiusura della lunga frequentazione con Filippo Bisciglia Pamela Camassa ha un nuovo amore. La dolce metà si chiama Stefano Russo ed è un imprenditore romano. I due hanno ufficializzato la loro storia, di cui comunque si vociferava da tempo... <<< PAMELA CAMASSA >>>
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide