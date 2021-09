Hellas Verona, incubo Di Francesco: numeri horror per l'ex Roma

L'Hellas Verona è ancora inchiodata a zero punti in classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco ha già collezionato tre sconfitte (Sassuolo, Inter e Bologna) che vanno a prolungare la striscia horror dell'ex tecnico di Roma e Sampdoria: nelle ultime 34 panchine il bilancio parla di 4 vittorie, 6 pareggi e ben 24 sconfitte. La serie inizia il 2 marzo 2019 quando nel derby della Capitale la Lazio strapazza la Roma di Di Francesco (3-0 con gol di Caicedo, Immobile e Cataldi) e spinge la società giallorossa all'esonero che arriva in settimana dopo l'eliminazione dalla Champions League contro il Porto. La stagione 2019-20 l'allenatore la inizia alla Sampdoria, collezionando una sola vittoria e 6 sconfitte in 7 turni e venendo allontanato dal presidente Ferrero. Altro giro, altro licenziamento: la scorsa stagione Di Francesco sulla panchina del Cagliari arriva alla 23esima giornata con 3 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. L'ultima vittoria risale all'11 novembre 2020 (Cagliari - Sampdoria 2-0), da allora, tra i sardi e il Verona, 5 pareggi e 14 sconfitte.