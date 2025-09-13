Il calvario dell'ex Inter Lucio: "Ricordo le fiamme in volto e sulla gambe, per salvarmi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Solo qualche mese fa l’ex calciatore dell’Inter e della Juventus Lucio ha rischiato la vita in un incidente domestico dopo che un camino ecologico è esploso provocandogli ustioni sul 18% del corpo. L’ex giocatore è stato ricoverato per 20 giorni in terapia intensiva... CLICCA TRA LE FRECCE PER LEGGERE LA NOTIZIA > LUCIO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.