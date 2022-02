Insigne: "Sarri? Il calcio con lui è gioia. L'unica delusione..."

Lorenzo Insigne si è raccontato alla rivista Undici. L'attaccante del Napoli in estate si trasferirà in Canada per vestire la maglia del Toronto. Insigne ha ripercorso tutta la sua vita iniziando dall'infanzia. Una famiglia normale con il papà operaio che ha perso il lavoro e il calcio come riscatto sociale. Nonostante una tecnica importante, però, il suo fisico minuto è stato un ostacolo con Torino e Inter che gli hanno detto di no. Il Napoli ha puntato su di lui. Con i tifosi partenopei il rapporto è stato pieno di alti e bassi con il popolo campano che ha sempre preteso molto. Lorenzo ha provato a fare del suo meglio, ma non sempre ci è riuscito. Inevitabile anche un commento sul campo e l'importanza di avere un ottimo rapporto con tecnico e compagni: «Può succedere che non ti prendi con qualcuno, ma l’antipatia non te la devi portare in campo. Il problema è se l’antipatico è l’allenatore. Qualunque cosa lui dica, tendi a non considerarla e fare di testa tua». Parole al miele per Zeman, Benitez e Gattuso, applausi per Spalletti, mentre più freddo è stato con Ancelotti e Mazzarri. Su Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, Insigne ha detto: «Il calcio con lui è gioia. Mi sono divertito tanto in tre anni, ci è solo rimasta la delusione di non aver vinto lo scudetto».