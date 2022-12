Inter, Acerbi ancora in gol: Inzaghi pronto a blindarlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter è alle prese con le amichevoli in vista della ripresa della Serie A. In questi minuti infatti, al Tony Bezzina Stadium si sta disputando il match tra la squadra di Inzaghi e il Salisburgo. Nel corso dell'amichevole i meneghini si portano avanti con le reti di Mkhitaryan al 20' e Acerbi al 42'. La rete dell'ex Lazio nasce da un cross di Calhanoglu che disegna sul secondo palo sul quale si avventa il Leone che di testa la porta in rete non deve fare altro che spingere in porta di testa. Per lui non è la prima volta in cui è andato a segno: proprio con l'aquila sul petto sono ben 10 i centri siglati dal difensore. Davanti al suo contributo, Simone Inzaghi spinge per la conferma di Acerbi che si è trasferito dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto. I 4 milioni di euro richiesti dal club di Lotito andranno però trattati a causa della problematica situazione economica che presenta l'Inter. Nel frattempo, l'ex Lazio continua a stupire i tifosi meneghini.