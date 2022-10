Inter in vendita? Arriva la risposta del presidente Zhang

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Inter-Viktoria Plzen, Steven Zhang, presidente nerazzurro, ha parlato ai micorofoni di Sky Sport di uno dei temi più discussi e più attuali: la possibile cessione del club. Queste le sue dichiarazioni chiarissime che mettono fine alle tante voci circolate nelle scorse settimane: "Negli ultimi anni la società è sempre stata dentro certe speculazioni, in questo mercato ci sono tanti voci. Ci concentriamo su noi stessi, non sto parlando con nessun investitore e il club non è in vendita. Siamo concentrati sulle vittorie, questo risultato è la prova del lavoro fatto tutti insieme e nessuno, sei anni fa, poteva immaginarsela. Noi e i tifosi desideriamo il meglio dell'Inter, vorremmo sempre migliorare. Ogni anno abbiamo fatto sempre qualcosa di più, non ci accontentiamo noi e oggi abbiamo dimostrato a tutti quanti che siamo una squadra vincente in campo ma anche fuori".