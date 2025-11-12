Italia, problema fisico per Cambiaghi: lascia il ritiro azzurro
Si ferma anche Nicolò Cambiaghi. L'esterno del Bologna ha accusato un fastidio al polpaccio destro durante i primi allenamenti a Coverciano con l'Italia di Gattuso.
12.11.2025 10:25 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per questo ha deciso di lasciare il ritiro azzurro e di tornare al suo club. L'attaccante tra l'altro era stato scelto al posto di Moise Kean, anche lui infortunato con la Fiorentina.
Il ct ora ha perso anche il suo sostituto. Non è ancora stata comunicata una nuova scelta che potrebbe avvenire nelle prossime ore, a un giorno dalla gara contro la Moldavia.
Andrea Castellano
