Jacobs, parole d'addio in diretta TV: "Non so se valga la pena continuare"

Fonte: TuttoGossipNews.it

Sono tempi che ho ora nelle gambe, ovviamente so che non valgo 10.16 ma la stagione è stata quella che è stata". Si coglie tutta la sofferenza e la delusione di Marcell Jacobs nelle sue parole dopo la brutta semifinale corsa ai Mondiali di Tokyo che non gli ha permesso di entrare in finale. Poi, a sorpresa, ha utilizzo parole d'addio... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > JACOBS <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.