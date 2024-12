Juventus-Danilo è rottura totale: il brasiliano verso l'esclusione dalla Supercoppa

TUTTOmercatoWEB.com

Rottura totale tra il capitano della Juventus Danilo e i bianconeri. Come riportato da Sky Sport infatti il brasiliano va verso l'esclusione dal gruppo che partirà alla volta di Riyad in vista della Supercoppa che prenderà il via dal 2 al 6 gennaio 2025. Il difensore ha un contratto in scadenza a giugno e il club non ha mai aperto a un rinnovo, tanto che da diversi giorni il giocatore si sta guardando intorno e avrebbe già raggiunto un accordo di massima per legarsi al Napoli.