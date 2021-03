La Lazio contro il razzismo: visita ad una squadra tedesca di rifugiati - FT

La Lazio contro il razzismo. La trasferta di Monaco per la gara di Champions League in programma stasera inizia con un incontro particolare per i biancocelesti. Questa mattina Alessandro Matri e Luiz Felipe hanno incontrato la FC Interculturale München, squadra di terza categoria formata da rifugiati e richiedenti asilo. Un'iniziativa lanciata dal progetto Buuuball volto a contrastare il razzismo e la discriminazione nel gioco del calcio e nello sport in generale a cui la Lazio ha voluto partecipare. Di seguito gli scatti pubblicati sul profilo Instagram della società.