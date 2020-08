Lazio, Acerbi e Parolo cantanti per una sera: la performance del duo biancoceleste - VD

Mentre Luiz Felipe, Leiva e Correa si stanno godendo insieme le meraviglie di Ibiza e Formentena, altri due giocatori della Lazio stanno trascorrendo insieme le proprie vacanze. Si tratta di Francesco Acerbi e Marco Parolo, che questa sera si sono dilettati nel canto. I due, come testimonia il video pubblicato su Instagram dal difensore biancoceleste, hanno intonato, in compagnia di altri amici, 'Maledetta Primavera' e 'Gli anni'. Riposti, solamente per il momento, gli scarpini, i due si sono trasformati in provetti cantanti, con un duetto apprezzato dai tifosi.

