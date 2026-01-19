Lazio, arriva il Como: Taylor carico per il debutto all'Olimpico - FOTO
La Lazio chiuderà la ventunesima giornata di Serie A ospitando il Como di Fabregas all'Olimpico. Reduce dalla vittoria a Verona, la squadra di Sarri vuole conferme e andrà in cerca di una vittoria che, in virtù degli stop di Bologna e Atalanta, la reinserirebbe di diritto nella corsa a un piazzamento europeo.
La sfida contro i lariani, inoltre, vedrà una doppia prima volta. Dopo l'esordio assoluto in biancoceleste avvenuto al Bentegodi, infatti, i due nuovi acquisti Petar Ratkov e Kenneth Taylor compiranno anche il proprio debutto casalingo di fronte al popolo laziale.
Con ogni probabilità, il centrocampista olandese partirà nuovamente titolare e, con una storia pubblicata sul proprio account Instagram, ha mostrato ai tifosi di essere in trepidante attesa per la sua prima gara all'Olimpico.