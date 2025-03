Lazio, Baroni a Sky: "Questa squadra non molla mai. Isaksen? Sapevo sarebbe esploso"

Un Baroni soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, quello che alla fine della gara tra Viktoria Plzen e Lazio, vinta dai biancocelesti al minuto 98 in nove contro undici, si è presentato ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento per i ragazzi, è stata una partita per noi difficile perché siamo usciti dalla nostra gara e ci siamo calati in un calcio non facile per noi. Loro aggrediscono, corrono, portano pressione, su quel campo era difficile anche tenere la palla a terra ma questo da ancor più valore alla vittoria e alla prestazione della squadra. Sono contento per i ragazzi, per i tifosi. Il carattere della squadra, la voglia che c’è. Ulteriore passo avanti verso la nostra crescita".

"Le vittorie ti danno sempre mentalità, convinzione, però io ricordo sempre ai ragazzi che è la prestazione che ci aiuta a crescere. Oggi abbiamo saputo soffrire e difendere bassi e lo abbiamo fatto con ordine e sacrificio. Oggi credo sia il 19esimo gol negli ultimi 15 minuti sintomo che la squadra ci crede sempre e non rinuncia mai".

"Ci vuole maggiore attenzione, ci stiamo lavorando. Sono gare che poi si complicano. Isaksen? Sono contento ma non stupito. Era un ragazzo che aveva bisogno di fiducia, io l’ho un po’ liberato. Gli dico sempre che mi piace quando fa qualcosa dove rischia perché poi un attaccante si vede da questo, dalle giocate decisive. Inizia a essere determinante e questo mi fa piacere perché è un ragazzo che ho notato subito e sapevo che sarebbe esploso. Adesso deve riconfermarsi così come tutti i giovani che abbiamo, sanno che hanno responsabilità ma io cerco sempre di alleggerirgli la pressione".

Sull’azione del gol: "La squadra sa che deve attaccare, che deve riempire l’area. A San Siro abbiamo speso tanto e oggi qualcuno era affaticato, poi ripeto su questo campo occorreva tanta attenzione. La squadra si è calata in questo tipo di partita ma sanno che non devono mai rinunciare e per questo tengo sempre giocatori offensivi anche oggi nonostante fossimo in nove".