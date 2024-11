Lazio, Baroni a Sky: "Questa squadra sa anche soffrire. La classifica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vittoria importantissima per la Lazio, che vince di misura battendo il Cagliari 2-1. Al termine della gara il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato così ai microfoni di Sky: "Devo fare i complimenti alla quadra, perchè anche quando non sei pulito come altre volte, deve venir fuori la capacità di soffrire e questo gruppo lo sa fare. Questo è determinante quando si giocano molte partite ravvicinate. Era una gara difficile, ma è stata interpretata nella maniera giusta. Ho dei giocatori bravi; oggi in panchina c'erano giocatori come Noslin, Tchaouna e Castrovilli, è normale fare cambi. Questi sono giocatori che per me sono titolari".

CLASSIFICA - "La nostra ambizione primaria è il lavoro, che ci serve per alzare l'asticella. La classifica fa piacere, ma è un errore guardarla adesso. Siamo contenti perchè la squadra sta crescendo, bisogna guardare avanti con fiducia"

NOSLIN E TCHAOUNA - "Dobbiamo far crescere alcuni giocator, stiamo lavorando per farli crescere in termini di fiducia e di presenza nel ruolo. Mi riferisco a giocatori come Noslin e Tchaouna. Per loro è importante lavorare al massimo, noi dobbiamo dare loro tutti gli strumenti per lavorare".