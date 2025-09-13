Lazio, Belahyane titolare contro il Sassuolo? Sarri apre: "Se continua così..."
Possibilità per Belahyane. Con Vecino ancora out e Dele-Bashiru rientrato da poco dalla Nazionale, il marocchino può avere una chance per giocare dal primo minuto contro il Sassuolo. Proprio di questo ha parlato il tecnico della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo: "Belahyane? Avrà sempre possibilità dal primo minuto, soprattutto se continuerà a crescere così".
