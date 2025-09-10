Lazio, Belleri: “Sarri un’occasione per i giovani. E su Insigne…”

TUTTOmercatoWEB.com

Manue Belleri, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la situazione in casa Lazio parlando degli obiettivi della squadra di Maurizio Sarri, prima di concentrarsi sui singoli della rosa biancoceleste.

LA CONCORRENZA PER L'EUROPA - “Quest’anno credo che ci siano tante squadre competitive. Il Napoli è un gradino sopra le altre. La Juve potrebbe essere un’altra squadra interessante con Tudor può portarla tra le prima quattro. L’Inter e il Milan che deve centrare la Champions. La Lazio la vedo molto bene, nonostante abbia fatica con il Como anche per merito loro. L’obiettivo dev’essere l’Europa”.

NUNO TAVARES - “Per Nuno Tavares questa potrebbe essere un’ottima occasione per mettersi in mostra nelle sue capacità. A livello offensivo fa grandissime cose, a livello difensivo deve migliorare. Sarri è l’allenatore giusto per dargli quest’occasione”.

PROVSTGAARD - “In generale avere una squadra più su di età permette di bilanciare le caratteristiche dei più giovani. Provstgaard ha fatto bene nelle prime partite. Credo possa essere nelle condizioni di riuscire a seguire Sarri, perché un allenatore che migliora i giovani”.

IL MERCATO BLOCCATO - “Sarri vede questa stagione come un’occasione? Creare un alibi sarebbe deleterio. Un allenatore con la mentalità vincente deve ragionare cosi. Porre delle basi per l’anno prossimo non significa puntare a ottenere qualcosa anche quest’anno”.

L'ALTERNANZA TRA I PORTIERI - “Il ruolo del portiere è cambiato negli anni. Prima si identificava il numero uno e il sostituto. Oggi anche grazie alle molte competizioni si alternano. La Lazio ha due ottimi portieri e anche Sarri ha in mente il preferito, ma vorrà creare competitività. Io credo che a volte l’alternanza diventi qualcosa di schematico, alla base di tutto ci dev’essere il lavoro settimanale”.

INSIGNE - “Il giocatore deve voler sfidare sé stesso, solo così si trovano le motivazioni. La sfida che si pone lui credo sia questa. Io lo vedrei in modo positivo, vuol dire che vuole far qualcosa ancora in Serie A con un allenatore che conosce. Sarebbe un acquisto che avallerei. Secondo me si preparerebbe molto bene, poi il ritmo partita è diverso. Anche da subentrato potrebbe diventare più determinante. Io da difensore vedere Insigne che entra fresco mi fa fare più di qualche pensierino”.

SIMIC - “Simic è un giocatore molto giovane. Mi dispiace vedere queste situazione, ma bisogna considerare un’idea differente di calcio. Mi sarebbe piaciuto vederlo nella Lazio”.

